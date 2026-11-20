حطّت رحلة «نحِييه ونحييه»، التي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، رحالها اليوم في مدينة الدمام، معلنةً انطلاق محطتها الثانية في بيت الثقافة، التي تستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بعد اختتام محطتها الأولى بمدينة الرياض.

وتقدم الرحلة لجمهور المنطقة الشرقية عرضي «العائلة» و«الفنان» على المسرح الرئيسي، إلى جانب الفنون الأدائية التقليدية المتجولة والسيرك الاستعراضي الجوّال، فيما تتيح تجارب «إيقاع الفن» و«عِش الدور» و«حكايات الدمى» و«وجوه وشخصيات» و«تحت الأضواء» و«المشهد» فرصاً للمشاركة والتعرف على جوانب مختلفة من الفنون المسرحية والأدائية.

وتشمل رحلة «نحِييه ونحييه» 6 مدن بالمملكة، هي الرياض والدمام والقصيم وحائل والطائف وجدة، وتستمر حتى 19 ديسمبر المقبل.