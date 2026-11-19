فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إزالة مقبرة الفنان المصري أحمد مظهر، قطعت محافظة القاهرة بعدم صحة هذه الأخبار مؤكدة أنها عارية من الصحة.

المقبرة قائمة

وأكدت المحافظة في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء)، أن مقبرة الفنان الراحل أحمد مظهر لا تزال قائمة، ولم يتم المساس بها، نافية صحة ما أثير بشأن إزالتها، داعية جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.

قبر أحمد مظهر لايزال قائماً على حاله

جدل متجدد

وتأتي هذه الشائعة في ظل تجدد الجدل من وقت لآخر حول مصير المقابر التاريخية في القاهرة، بالتزامن مع أعمال تطوير عدد من المناطق وإنشاء المحاور المرورية، حيث سبق أن أثيرت مخاوف بشأن إزالة مدافن شخصيات تاريخية وفنية بارزة.