أكد الفنان المصري عمر كمال عدم تبرؤه من فنه أو التوصية بحذف أغانيه بعد وفاته مثل عدد من زملائه، كاشفاً خوفه من العودة إلى الفقر مرة أخرى.

حذف الأغاني

وقال كمال في لقاء تلفزيوني: «لا أعتقد أن زميلي الراحل أحمد عامر أوصى بالفعل بحذف أغنياته في حالة وفاته".

وأضاف لن أوصي بحذف أغنياتي وإرثي الفني بعد الوفاة، وقال: «أنا بحب الناس أوي وصوتي في كل بيت ووصول صوتي للناس هو دافعي لإكمال المسيرة صوتي وسطهم وفي الأفراح محاوطينني»، وتابع كل البيوت دي أنا ابنها 120 مليون هم عيلتي الكبيرة وأنا تعبت أوي عشان أعمل الطريق ده.

أخاف الفقر

وكشف كمال عن مخاوفه من العودة إلى الفقر مرة أخرى، قائلاً: «بجتهد يومياً وبتعب وساعات بفكر أعتزل من كتر التعب اللي أنا فيه بس خايف طول الوقت إني أرجع للفقر»، مشيراً إلى أنه في وقت فقره كانت مسؤولياته أقل، إلا أنه حالياً مسؤول عن أسر وعائلات متوقفة على استمراره في العمل، من فرقة إلى أسرة ومساعدين، وأضاف: «مابقاش ينفع أوقف خلاص».

تنمر منتج

واستعرض كمال عدداً من الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الفني، قائلاً: «محدش كان مؤمن بي»، مشيراً إلى تعرضه للتنمر كثيراً خلال هذه الفترة.

لافتاً إلى أن أحد المنتجين وجه له كلمات صادمة قائلاً: «إنت عمرك ما هتبقى نجم لا شكل ولا واجهة ولا حد هيشتريلك ألبوم».

خلاف دائم

وأشار إلى أنه كان دائم الخلاف مع والدته بسبب حبه للغناء ورغبته في إنتاج ألبوم بعد حصوله على ميراثه من والده.

وأضاف: «ورثت 60 ألف جنيه، أمي كانت عايزاني أجيب عربية أعملها تاكسي وأنا غامرت وقلت هعمل ألبوم وخسرت كل فلوسي».

وأكد أن والدته كانت دائمة الخلاف معه في هذا الأمر وكانت تقول له: «ده مش مجالنا ولا شبهنا»، مشيراً إلى أنها حالياً على وفاق معه بعد أن أثبت نفسه في مجال الغناء وشهد نجاحات متتالية.