كشف الفنان المصري فاروق فلوكس امتلاكه مكتبة ضخمة تضم نحو 100 ألف كتاب لاهتمامه الكبير بالقراءة وجمع الكتب النادرة.

مجلة الهلال

وأكد فلوكس، خلال حوار تلفزيوني، احتفاظه بجميع أعداد مجلة الهلال منذ صدور عددها الأول في 1892، مشيراً إلى قيامه بجمع هذه الأعداد من المجلة وتجليدها وترقيمها، واصفاً إياها بالمجموعة النادرة التي قد لا تتوافر حتى لدى دار الهلال نفسها.

وأضاف في كثير من الأحيان أتأمل مكتبتي وأتساءل عن كيفية تمكني من جمع هذا الكم الكبير من الكتب والمجلات النادرة وقراءتها، رغم انشغالي بالعمل في المجال الهندسي والفني.

الشغف بالقراءة

وأكد فلوكس أن والده لعب دوراً أساسياً في تنمية حبه للقراءة منذ الصغر، إذ كان يشتري له مجلتي «البلبل» و«الكتكوت»، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى قراءة مجلة «الهلال»، مشيراً إلى أن أول رواية قرأها تعود للأديب نجيب محفوظ خلال طفولته كانت رواية «بداية ونهاية».

الهرم الذهبي

من جهة ثانية أعرب فلوكس عن سعادته بتكريمه خلال الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، مشيراً إلى أن هذا التكريم شكل مفاجأة بالنسبة له، قائلاً إن الجائزة جعلته يشعر بأن سنوات العمل والاجتهاد التي بذلها خلال مشواره الفني لم تذهب سدى.

مسيرة فنية حافلة

وفلوكس مهندس وفنان مصري من مواليد عام 1936، وعمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين. وبدأ مشواره الفني على خشبة المسرح في ستينيات القرن الماضي مع الفنان فؤاد المهندس من خلال مسرحية «أنا وهو وهي»، قبل أن يحقق شهرة واسعة في 1969 بتجسيده شخصية «سليط» في مسرحية «سيدتي الجميلة». كما شارك في العديد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها مسرحيتا «الواد سيد الشغال وسيدتي الجميلة»، ومسلسلات «دموع في عيون وقحة ورأفت الهجان وعائلة الحاج متولي»، كما قدم أدواراً سينمائية معروفة في أفلام «الراقصة والسياسي ودرب الهوى وحبي الأول والأخير».