خطف الفنان المصري أحمد سعد الأنظار خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، بعدما تحولت لحظة منحه عضوية النقابة إلى موقف طريف أثار موجة من الضحك بين الفنانين والحضور.

وجاء ذلك عقب تكريم أحمد سعد تقديراً لمشاركته في افتتاح المهرجان، حيث فاجأه نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بتسليمه بطاقة العضوية العاملة بالنقابة، قبل أن يبدأ الفنان في إطلاق تعليقات عفوية أضفت أجواءً مرحةً على الحفل.

وما إن تسلم البطاقة حتى مازح زملاءه قائلاً: «اقلعوا يا ممثلين الفترة الجاية.. خلاص أنا بقيت ممثل ومعايا الكارنيه»، في إشارة مازحة إلى استعداده لدخول مجال التمثيل ومنافسة نجومه، قبل أن ينتقل للسؤال عن الامتيازات التي توفرها العضوية، متسائلاً بطريقة ساخرة عن الرحلات والمصايف المرتبطة بها.

وتواصلت الأجواء الكوميدية عندما رد أشرف زكي ممازحاً بأن شقيقه الفنان عمرو سعد ليس عضواً بالنقابة، ليبادر أحمد سعد بطلب إضافته إلى بطاقته، وسط تفاعل واسع وضحكات متواصلة من الحضور.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة أحمد سعد بتقديم أغنية (أبطال قلوبنا)، كما تبادل الدعابات مع الفنان مصطفى غريب، فيما وجّه أشرف زكي الشكر لهما على مشاركتهما في فعاليات المهرجان.

وأوضح زكي أن الدورة التاسعة تسجل مشاركة 60 عرضاً مسرحياً، مقارنة بـ35 عرضاً في الدورة السابقة، بما يعكس اتساع المهرجان وزيادة فرص مشاركة المواهب الشابة، إلى جانب تكريم عدد من الفنانين الراحلين والحاليين تقديراً لإسهاماتهم في الساحة الفنية.