تُجري الفنانة اللبنانية ديانا حداد، اليوم الأربعاء، البروفات النهائية لحفلها المقرر إقامته غداً الخميس الموافق 7 أغسطس، تشارك فيه تحت عنوان «ليلة التسعينيات» بمدينة جدة.

ومن جانبها، شاركت الجهة المنظمة للحفل، مقطع فيديو لحظة وصول ديانا حداد إلى جدة وفي استقبالها الورود، لإحياء حفلها غداً على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وسط حضور عدد كبير من الجماهير.

ومن المقرر أن تجمع «ليلة التسعينيات» بجانب ديانا حداد كلاً من الفنان المصري إيهاب توفيق، الفنان المصري محمد فؤاد، وجواد العلي، بجانب تحضير أيضاً عدد من المفاجآت بالحفل.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل، أخيراً، أسعار التذاكر التي تبدأ من 225 ريالاً سعودياً، وتنقسم إلى فئات عدة، 275 ريالاً، 375 ريالاً، 450 ريالاً، 550 ريالاً، 650 ريالاً، 1100 ريال، 1250 ريالاً، 1350 ريالاً، 1450 ريالاً، وتصل إلى 1,800 ريال سعودي.