حجزت الأغنية الجديدة «روقان» للفنانة السورية نسرين طافش مكانها ضمن قائمة أفضل 10 أغانٍ عربياً على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بعد أقل من أسبوع على طرحها.

وحققت نسرين طافش بأغنيتها «روقان» أكثر من مليون مشاهدة، وفقاً للمجلة العالمية top10 middle east الموسيقية والترفيهية التي تصدر أسبوعياً.

طرحت نسرين طافش أغنية «روقان» الأربعاء الماضي على موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا والموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعر محمود الغنيمي، ألحان مصطفى بسي، توزيع محمود الشاعري، ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإخراج الفيديو كليب حسام الحسيني، الذي تم تصويره في الساحل الشمالي.

وتميزت أغنية «روقان» بإيقاع صيفي راقص وأجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، وأطفى الفيديو كليب أجواء منعشة تعكس طاقة صيفية مليئة بالبهجة والإيقاع الراقص، لتقدم نسرين من خلالها ستايلاً غنائياً خفيفاً ومنعشاً، يعكس جانباً مرحاً من شخصيتها، إذ ظهرت في الكليب بإطلالات مرحة ومشاهد ملونة تتماشى مع روح الأغنية.