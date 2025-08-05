شاركت الفنانة الكويتية شجون الهاجري متابعيها عبر حسابها الخاص على «إنستغرام» صورة لها من أحد المسارح، ظهرت فيها جالسة على الأرض بابتسامة عفوية، وخلفها شخصية كرتونية ضخمة وملونة تُدعى «شقلوب».

وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: «صباح الخير، صغار وكبار شلونكم شخباركم؟ أنا وشقلوب مشتاقين لكم واجد، ومجهزين لكم مفاجأة بإذن الله قريب نعلن عنها، مع النجم الفنان ضاري عبدالرضا. تتوقعون هالمرة الأغنية بتكون عن شنو؟».

وتأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام شجون بتقديم محتوى فني موجه للأطفال والعائلة، ما يعزز التوقعات بأن المفاجأة المنتظرة قد تكون عرضاً مسرحياً أو أغنية جديدة مخصصة للصغار بالتعاون مع «شقلوب».