بدأت الفنانة المصرية رانيا منصور تصوير أولى مشاهدها ضمن الجزء الثاني من مسلسل «وتر حساس»، بطولة الفنانة المصرية غادة عادل، والفنان المصري محمد علاء، وغيرهما من النجوم.

وتجسد رانيا منصور دور شخصية تدعى «هاجر» وهي صديقة الفنانة غادة عادل التي تلعب شخصية «فريدة» ضمن أحداث المسلسل.

وتقدم غادة عادل دور البطولة في الجزء الثاني من مسلسل «وتر حساس» بدلاً من الفنانة المصرية إنجي المقدم، ويضم العمل في الجزء الثاني: هيدي كرم، هاجر عفيفي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، إلهام وجدي، إضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرح.

ويغيب عن الجزء الثاني كل من: بطلة العمل صبا مبارك التي اعتذرت بسبب ارتباطاتها بأكثر من عمل آخر، بجانب انتهاء أدوار عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة الشابة جنا الأشقر التي جسدت شخصية ليلى، وأيضاً أحمد جمال سعيد الذي لعب دور مازن، الذي لن يظهر في العمل.

في سياق مختلف، تواصل رانيا منصور تصوير فيلمها الجديد «الست لما»، الذي تتشارك بطولته مع النجوم يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، ومحمود البزاوي، والعديد من النجوم، ويخرجه خالد أبو غريب، وتنتجه ندى ورنا السبكي.