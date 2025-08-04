تشارك مسرحية «طوق» في مهرجان «فرينج» العالمي في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة كأول مسرحية سعودية تعرض في تاريخ هذا المهرجان الدولي الذي يعتبر واحداً من أهم المهرجانات النوعية على مستوى العالم.

ونشرت الفنانة السعودية فاطمة الجشي عبر ستوري الإنستغرام الخاص بها عن مشاركة مسرحية «طوق» كأول مسرحية سعودية تعرض في تاريخ مهرجان فرينج الدولي بالعاصمة الإسكتلندية إدنبرة وعلقت وكتبت «شكراً».

وتأتي هذه المسرحية ضمن مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية في هذا المهرجان الدولي الذي يُعد الأكبر من نوعه عالمياً، ويُقام هذا العام تحت شعار «Voices of the World Stage» احتفاءً بالتنوع الثقافي، حيث يجمع 3350 عرضاً فنياً يقدّمها 2000 فنان دولي من 256 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتدور أحداث «طوق» في مكتب كئيب، حيث يقضي الموظفون أيامهم كأنهم على وضعية التشغيل الآلي. في أحد الأيام، يفقد «فوزي»، رئيس القسم، أعصابه فجأة، ويقف على الطاولة ليكسر الصمت بانفجار بائس يتساءل فيه عن جدوى هذه الحياة المتكررة، لكن لا شيء يتغير، يعود الزمن إلى بدايته، تتكرر الأحاديث نفسها، ويعود الصمت ذاته، في دورة لا نهاية لها تحاصر الجميع. وتعكس المسرحية الحياة المعاصرة وتكشف عن رتابة الروتين، والمخاوف الصامتة، وتطرح سؤالاً وهو ما الذي يلزم لكسر هذا الطوق.

المسرحية من إخراج فهد الدوسري، ومن بطولة كل من أحمد الذكر الله، فاطمة الجشي، مريم حسين، عبدالعزيز الزياني، خالد الهويدي، وشهاب الشهاب، ويُعرض العمل ضمن برنامج «ستار» التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية، الهادف إلى دعم الإنتاج المسرحي المحلي وتحفيز المواهب السعودية الشابة.