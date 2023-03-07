ينتظر محبو أنغام الموسيقى العربية، حدثًا موسيقيًّا مميزًا، يصدح صوته في الليلة الغنائية «ذكريات» التي تمتلئ بإبداع الموسيقار هاني شنودة على مسرح أبوبكر سالم الذي شهد صورًا عديدة من التاريخ الفني في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات تقويم الرياض، وبمشاركة بعض نجوم العالم العربي، وذلك بتنظيم من شركة بنش مارك غداً (الأربعاء) 8 مارس الجاري.

ويرتبط اسم الموسيقار هاني شنودة بالتلحين والتوزيع الموسيقي عبر سنوات عديدة قدم فيها الألحان لأغاني الفنانين العرب، وعمل على الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات العربية بصناعة تأثيرات تلائم القصة وتنقل السامع إلى عالم من الفن المحسوس والمبتكر.

وستسهر العاصمة الرياض غداً طربًا وتقديرًا لمسيرة وذكريات الموسيقار الذي تفرد بتكوين أول فرقة موسيقية في مصر وخدم الموسيقى العربية واكتشف العديد من المواهب التي رسمت اسمها في خارطة الفن، منهم الفنان عمرو دياب، كما قدم المغني محمد منير ولحن له عددًا من الأغاني في أول ألبوماته، وغيره من الفنانين.

ويتميز هاني شنودة بمفهومه الموسيقي المتجدد الذي جعله ضمن أهم الأسماء في المجال، حيث مزج إحساس الموسيقى العربية في الكلمات الغنائية وقصص الأفلام والمسلسلات وما زال أثرها وشجنها متوهجًا في الساحة الفنية.

وسيتغنى النجوم في ليلة فنية موسيقية تجمعهم بذكريات الموسيقار هاني شنودة، وهم: أحمد عدويه، ومحمد منير، وعمرو دياب، وأنغام ومنى عزيز ومي فاروق ومصطفى حجاج إضافة إلى فرقة كايروكي.

وتعد ليلة «ذكريات» من الأحداث الموسيقية التي تحتضنها السعودية ويترقبها الكثير من محبي الألحان والإيقاعات العربية والتنوع الذي حظي به الموسيقار هاني شنودة في أعماله التي قدمها طيلة السنوات الماضية.