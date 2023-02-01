كشف محمد إحسان، ابن الملحن الراحل سامي إحسان، أن أغنية «مرّت» التي غناها الفنان الكبير طلال مداح، كان من المفترض أن يتولى تلحينها الموسيقار سراج عمر، لكنها بقيت عنده فترة طويلة دون أن يتمكن من وضع لحن لها، فقام شاعرها الأمير محمد العبدالله بأخذها وإعطائها الملحن سامي إحسان الذي وضع لها لحنها، فأعجب به الأمير، ليتم تقديمها بالشكل الذي سمعه الجمهور.

وقال محمد إحسان لـ«عكاظ» إن تكريم الفنان الراحل طلال مداح في موسم الرياض هو تكريم مستحق، وستكون ليلة جميلة بمشاركة نجوم الغناء محلياً وعربياً وبكل تفاصيلها، إذ إن وجود اسم طلال مداح يكفي لتحقيق النجاح، فطلال فنان وطن، وتكريمه يسعد جمهوره، وأقول للمستشار تركي آل الشيخ: كثر الله خيرك بإنصافك «صوت الأرض» وقيامك ببذل الجهد لتقريب وجهات النظر بين إخواننا وأحبابنا ورثة طلال مداح، وبصراحة فإن المستشار تركي آل الشيخ قام بنقلة كبيرة للترفيه وللفن ولكل ما هو جميل في وطننا.

وعن علاقة الراحلين سامي إحسان وطلال مداح، ذكر محمد إحسان أنها كانت علاقة محبة وإخاء ورغبة في خدمة الفن ونقله بصورة مشرفة لمحيطنا المحلي والإقليمي، مضيفاً «أما علاقتي أنا بطلال مداح فقد كانت علاقة ابن بوالده، ولقد رافقته بمنزله في آخر ثلاثة شهور، وكان معنا الشاعر الحبيب سليمان المشدق»، مؤكدا أن طلال مداح كان يختار أعماله بعناية وحس فني عالٍ، كما أنه ملحن بارع.

وكشف محمد إحسان أن آخر أعمال لحنها والده سامي إحسان لطلال مداح كانت أعمالاً وطنية لليوم الوطني، وكانت من تنفيذ موسسة الدانة ومالكها الدكتور عبدالله رشاد، وقال إنه قد رافق والده للأستوديو بصحبة عبدالله رشاد، حيث كان هنالك طلال مداح في أستوديو محمد عبده.