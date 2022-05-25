اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار وجبات المطاعم في جازان، وإعلانها بشكل مستمر قوائم جديدة بأسعار مرتفعة بزيادة تصل في بعض الأحيان إلى 25%، مطالبين الجهات المعنية بمنعها من زيادة الأسعار بهذه الطريقة غير المبررة، التي يرجعها التجار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ يقول إبراهيم جعفري: المطاعم رفعت أسعارها على الرغم أنها تجلب أنواعاً مستوردة بأسعار رخيصة، وتبيعها بسعر مرتفع يوازي الأنواع الجيدة من الدجاج، مستغلةً غياب الرقابة المستمرة من قبل وزارة التجارة والبلديات، وتزعم أن التكلفة عليها زادت، لذا تجدها تزيد في كافة أنواع طهي الدجاج في سعر حبة الدجاج بسعر يتفاوت من ريالين إلى 4 ريالات لمختلف أنواع الطهي. وقال خالد عبدالله، الذي اعتاد على ارتياد المطاعم: إن ثمة فرقاً في الأسعار مقارنة قبل 3 شهور، وهناك مبالغة في بعض المطاعم في فرض حد أدنى للطلبات، إذ كنت أدفع 26 ريالاً لإحدى الوجبات والآن أصبحت 40 ريالاً.وطالب جابر عكام الجهات المعنية؛ المتمثلة في وزارة التجارة، بضبط أسعار المطاعم، ووضع قائمة بأسعار ثابتة تحد من الجشع.