قرأت تقريرًا صَدر عن مؤسسة «مسك» بعنوان «تبعيات الجائحة على السلوكيات القيادية» (مايو 2022)، وقد سلّط الضوء على أهمية القيادة الفعَّالة وتطوير المهارات والكفاءات المهمة، كما ركز التقرير على المستوى الوطني لمتطلبات الكفاءات القيادية أثناء الجائحة؛ حيث أبان أن 22 كفاءة قيادية شديدة الصلة بمرحلة ما بعد الجائحة في المملكة العربية السعودية وهي: عقلية الاستدامة، التواصل المتعاطف، التكيّف السريع، التميز والكفاءة، التركيز على الهدف، الصحة والرفاه النفسي، الجرأة، الابتكار، إدارة التغيير، المهارات الإدارية، التعاون، العقلية الإيجابية، التحفظ، القيادة على المبادئ، التطوير الذاتي المستمر، إيلاء الأولوية للموظفين، اتخاذ القرارات، القيادة عن بُعد، التنوع والشمولية، المرونة، الذكاء العاطفي، التفكير الاستراتيجي. وبجانب المهارات القيادية، التي كشفها التقرير، لفت انتباهي السمات القيادية التي جرى اكتشافها أثناء الجائحة، وهي 356 سمة قيادية متنوعة، وهذا الرقم ليس بالهين أمام الفترة الزمنية للجائحة.ومن أبرز ما لفت انتباهي أيضًا في التقرير هي سمة وكفاءة «الصمود» القيادية، حيث كشف التقرير أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم مابين 31 - 44 عامًا شهد الصمود أكبر زيادة من حيث الأهمية مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، ومعنى ذلك أن «الصمود» من المهارات القيادية التي تطلبها المرحلة القادمة في التطور والتقدم، وينبغي علينا أن نوليها اهتمامًا ونشبعها دراسة وتدريبًا، خاصة أن التقرير في المقابل أثبت أن الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا أعطوا كفاءة الصمود اهتمامًا بدرجة مرتفعة من ناحية الأولية خلال فترة ما قبل الجائحة، وهذا يفسر سبب التغيير الضئيل بين فترتي ما قبل الجائحة وما بعدها.كما كانت هناك سمة أعتبرها من أهم المهارات القيادية لإدارة الأزمات وغيرها، وهي سمة «الجرأة»؛ سمة ضرورية للقادة، إذ يؤدي تسخيرها بشكل مناسب إلى تمكينهم من تكوين روابط أقوى مع موظفيهم كما أقر بذلك التقرير، كما يتعيّن على القادة مراعاة كل هذه التغيرات عند الموازنة بين الحاجة إلى التحلي بالجرأة واتخاذ خيارات سريعة لمواجهة الأزمات من جهة، وتلبية احتياجات موظفيهم من جهة أخرى.ختامًا.. كل ما جاء به التقرير القائم على دراسته المنهجية والدقيقة وبناءً على ما قدمه من إحصاءات وبيانات مصدرية، يستوجب أن تطلع عليه كافة المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة منه من جهة واستقراء المهارات القيادية لديها وحوكمتها من جهة أخرى وفقًا لحاجة المرحلة التقدمية التي نعيشها.