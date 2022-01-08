• ارتباط الجحفلة بنادي الهلال أمر طبيعي، فهي منه وله وإن كثر المقلدون.• تستخدم أحياناً في أمور لا علاقة للهلال بها، لكن تظل حقوق الطبع محفوظة.• الجحفلي كتب التاريخ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، فمن يومها بزغ نور مفردة جحفلة، ولن أسهب في التفاصيل مراعاة لمشاعر مدرج الشمس، لكن من خلال هذه التوطئة سأتحدث عن جحفلة أخرى بطلها هذه المرة محمد كنو..!• في التفاصيل أمور كثيرة اشتبك فيها روح اللائحة بنصها، ولا ندري على ماذا ستنتهي..؟• كإعلامي أحترم الهلال والنصر، ولا يعنيني أين يذهب كنو بقدر ما يعنيني أن نحافظ على اللوائح وسيادتها، وأن تقدم لنا الجهات ذات الاختصاص في الاتحاد السعودي قراراتها وكل قرار مستند على نص إذا أردنا أن تحترم اللوائح.• أما إذا استسلمنا للائحة الصلح خير كما حدث في قضية عوض خميس ومفاوضة لاعبي الاتحاد في ممر الملعب فهنا من الأفضل أن نحول الإدارات القانونية إلى مجلس عشائر..!• كرة القدم قوانينها واحدة من ترينداد مروراً بسيدني ونهاية بالعرضيات، ولا تحتاج من أي لجنة أكثر من تطبيق ما في كراسة الفيفا، وإن شعرتم بخوف أمام النصر والهلال فالأمر سهل وبسيط، جهزوا ملف القضية وأرسلوه عبر الإيميل إلى الاتحاد الدولي منعاً للإحراج وطبقوا ما يوصي به..!• ففي أعقاب قضية النقاز أدركت أن لدينا ضعفاً في الإدارة القانونية وتحديداً الانضباط والاستئناف أو هكذا أتصور.• قضية كنو كما اتفق القانونيون ليست معقدة لدرجة تجعل لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم القضائية تأخذ وقتاً طويلاً في حسمها، لكن ثمة تفاصيل دقيقة ربما تؤخر البت فيها إلى العام القادم، وفي هذه الحالة الهلال مستفيد من تواجد كنو معه مشاركاً كما هو حمدالله مع الاتحاد سيلعب وينتظر النصر البت في ذلك (متى الله أعلم).!• وفي جانب آخر من جوانب هذه القضية كان من الممكن أن تنتهي لصالح النصر بهدوء، كما انتهت صفقة سعود عبدالحميد بهدوء لصالح الهلال، لكن مشكلة النصر فيه إعلام استعجل في استفزاز الهلال وبعض جماهيره ملأت المساحات تحديّاً وقسماً وهياطاً أضر بالنصر..!• أخيراً خذوا هذه الكبسولة الواعية من الزميل محمد الدويش: «كنصراوي لستُ مقتنعاً ببعض اللاعبين الذين تعاقد معهم#النصر وآخرهم كنو، وأظن ما يحدث في النادي شغل سماسرة غير خاضع للحاجة الفنية أو هو مجرد مبارزة مالية.‏لقد قلت قبل فترة: النصر دخل مرحلة الكيف فلا تعيدوه لمرحلة الكم التي ضيّعت ملايينه على لاعبين لا يستحقون قميصه».• عندما يتحدث الكبار يجب أن يصمت الصغار..!