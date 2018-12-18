‏وصف رئيس نادي أحد سعود الحربي بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم «بالمتخاذلين»، وذلك بعد خسارة فريقه من القادسية 3/1، ووعد بتطبيق عقوبة الحسم على جميع اللاعبين المتخاذلين في المباراة، بعد التقرير الفني المقدم من اللجنة الفنية والتي تشمل مدربين وطنيين، وشكر الكابتن حسين عبدالغني على العمل الكبير المقدم منه.



وقال سأجتمع بمدير الجهاز الفني اليوم «باولو ألفيس»، لمناقشة الأساليب الخاطئة التي اعتمد عليها خلال اللقاء، وذلك بحضور المستشار الفني الكابتن «محمد خوجة»، وأضاف: لن أسمح بتلاعب الأسماء كما حدث في لقاء «القادسية» في المباريات القادمة.



وشكر الحربي جماهير الجبل على حضورهم ومساندتهم طيلة الفترة الماضية، واعداً إياهم باستقطاب فريق متكامل من محترفين ومحليين خلال فترة الشتوية القادمة.



من جانب آخر، أنهت إدارة نادي أحد عقد اللاعب البرزايلي لوكاس.