صدرت موافقة الهيئة العامة للرياضة على إقامة معسكر إعدادي لمنتخب الناشئين لكرة السلة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة ٤/١٩ حتى ١٤٤٠/٥/٩ ه- بقيادة المدرب التركي تانير جوناى ومساعده سلمان الثواب ومهند شعبين.

وأشراف عضو مجلس الإدارة حمود المالكي وإداريا سعود الخالدي، ووقع اختيار المدرب على (١٤) لاعبا: سعد سلطان السبيعي ( النهضة) عبدالله مرزوق الحربي - عبدالحميد حسام خيمي ( الأهلي) عبدالملك محمد نضال - عبدالالة حسن المرواني ( الاتحاد) أسامة محمد الزهراني (أحد) عبدالله محمد المطيري (الهلال)عبدالعزيز عبدالله الكعبي( النصر) المنتظر إبراهيم الزريقي - بدر حسن المخلوق - مرتجي زكي ال مدن( النور) مناف مصطفي ال سالم (الخويلدية) مهدى عبدالكريم ال زواد (الخليج).

من جهته أوضح المشرف على المنتخب حمود المالكي أن المعسكر يأتي ضمن الاستعداد لتصفيات النهائية الآسيوية بعد تحقيق المنتخب المركز الأول وكأس البطولة الخليجية السادسة للناشئين التي اختتمت مؤخرا في دبي، وسيلعب المنتخب عددا من المباريات الودية مع الأندية المصرية خلال فترة المعسكر حيث سبق أقيم معسكر إعدادي وكانت له نتائج جيده في تحقيق البطولة الخليجية.

وثمن المالكي دعم هيئة الرياضة للفئات السنية والاتحاد السعودي لكرة السلة بإشراف رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد وتوفير جميع الاحتياجات لأعداد المنتخب للبطولة الآسيوية وتحقيق مركز متقدم، واتحاد السلة سبق أن تعاقد مع المدرب التركي (تنانير) الذي كانت له عدة تجارب نجاحة مع الفئات السنية وتحقيق نتائج إجابية.