وجه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على تنظيم نسخة أخرى لكأس زايد للأندية الأبطال، وإطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار، على هامش قرعة الدور الربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي جرت أمس في أبوظبي بحضور عربي وبمشاركة ممثلي الأندية المشاركة في هذا الدور.وتأهل إلى دور ربع النهائي أندية: النجم الساحلي التونسي، والاتحاد السكندري المصري، والمريخ السوداني، والرجاء البيضاوي المغربي، ومولودية الجزائر الجزائري من عرب أفريقيا، مقابل الوصل الإماراتي، والهلال، والأهلي السعوديين من عرب آسيا.وقد اختارت القرعة الهلال السعودي لمواجهة الاتحاد السكندري، والوصل الإماراتي يواجه الأهلي السعودي، والرجاء البيضاوي يلاقي النجم الساحلي، ومولودية الجزائر يلاقي المريخ السوداني.فيما سيكون الدور النصف النهائي على النحو التالي:- الفائز من مواجهة الهلال السعودي والاتحاد السكندري يواجه الفائز من مواجهة الوصل الإماراتي والأهلي السعودي.- الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي يواجه الفائز من مواجهة مولودية الجزائر الجزائري والمريخ السوداني.وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم رسميا إقامة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب الشيخ هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.