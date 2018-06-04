أعلن رئيس نادي القادسية مساعد الزامل أن الفريق الأول لكرة القدم، سيقيم معسكره الخارجي في النمسا لمدة 24 يوماً بعد عيد الفطر، يتخللها لعب عدد من المباريات الودية.



وعن الانتقالات الصيفية أكد الزامل إقتراب إدارة النادي من التعاقد مع 3 لاعبين (مدافع، محور، مهاجم)، وبإذن الله فور الاتفاق معهم بشكل رسمي سوف نعلن ذلك، والذي سيكون بإذن خلال الفترة القريبة القادمة.



وأضاف: المدرب لديه فكرة واضحة عن إحتياجات الفريق، وعن أسلوب اللعب الذي سينتهجه فهو شاهد العديد من مباريات للفريق خلال الموسم الماضي، ودرس الفريق من جميع الجوانب. وعن عملية التعاقد مع لاعبين جدد أو التخلي عن البعض، أشار الزامل إلى أنه لن يتم إلا بمشاركة الجهاز الفني. وأضاف: «المدرب لم يقرر مصير جميع الأجانب إلى الآن، حيث سيتم استمرار بعضهم ومغادرة آخرين حسب حاجة الفريق».



وختم الزامل: «أطُمئن جمهور القادسية بأن القادم أفضل بإذن الله وستعوض الإدارة خروج أي لاعب مهما كانت قيمته الفنية بلاعب أفضل، وبالمواصفات التي تخدم الطريقة التي سينتهجها المدرب».