قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس اتحاد جنوب غرب آسيا المكلف عادل بن محمد عزت باسمه وباسم رؤساء اتحادات الدول الأعضاء وممثليها في الاتحاد الشكر والعرفان والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على ما وجده اتحاد جنوب غرب آسيا من اهتمام بالغ منه، بدءًا من إطلاقه فكرة إنشاء الاتحاد ورئاسته الفخرية له، ومرورًا بتوفير جميع أشكال الدعم لإنجاح مسيرته، والموافقة على استضافة مقره في المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة.وأكد عزت أن فكرة المستشار تركي آل الشيخ بتأسيس الاتحاد انطلقت من أهداف سامية وكبيرة، وهي ما دعت الاتحادات الأعضاء لتبنيها والتفاعل معها، والدفع بها لتكون واقعًا، مثنيًا على الأدوار التي يقوم بها آل الشيخ للارتقاء بالرياضة عمومًا وكرة القدم خصوصًا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وقال: «الفكرة انبثقت منه انطلاقًا من رغبته في إيجاد حلقة ربط بين جنوب القارة وغربها، بما يسهم في إقامة العديد من المسابقات والفعاليات على مستوى المنتخبات والأندية، والسعي نحو رفع مستوى المداخيل لدى الاتحادات الأعضاء من خلال الرعاة، والنقل التلفزيوني، وتفعيل العديد من أنشطة ومسابقات كرة القدم، وتقوية البنية التحتية فيها».وهنأ عزت الدول الأعضاء في الاتحاد، بمناسبة تأسيس الاتحاد بمباركة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، موضحًا أن رؤساء وممثلي الاتحادات الأعضاء اتفقوا خلال الاجتماع على عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يوم 12 أغسطس القادم لاعتماد النظام الأساسي، وانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وتعيين الأمين العام.وأضاف: «الخطوات لدينا متسارعة، وطموحنا كبير في هذا الاتحاد، ونتمنى أن نسهم من خلال الاتحاد في لعب دور مهم في تطوير كرة القدم الآسيوية وفق الأهداف المرسومة».