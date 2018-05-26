علق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، على الإصابة التي تعرض لها لاعب فريق ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، اليوم (السبت).



وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «نجمنا الكبير المبدع محمد صلاح.. ألف سلامة ياكابتن».



وكانت قد انتهت مشاركة صلاح، هداف ليفربول، الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالدموع عندما خرج لاعب منتخب مصر مصابا في الكتف في الدقيقة 31 أمام ريال مدريد.



وصلاح الذي يحمل آمال مصر في نهائيات كأس العالم في روسيا، استلقى على الأرض مرة أخرى وكان يبكي عندما خرج من الملعب وشارك بدلا منه آدم لالانا لاعب إنجلترا.



وكان آل الشيخ قد مازح المتابعين قبل أسبوع، حين صرح في برنامج تلفزيوني، قال فيه: «إنه التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة ضمن الوفد السعودي لاجتماعات وزراء الرياضة العرب، وتمنى خوض صلاح مباريات أكثر قبل كأس العالم، الأمر الذي قد يرفع احتمالية إصابة اللاعبين المصريين، خصوصا لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، قبل المونديال الذي ينطلق الشهر المقبل».