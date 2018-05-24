أعلنت إدارة نادي الاتفاق اليوم (الخميس)، عن تعاقدها مع المدرب الأوروجوياني ليوناردو راموس صاحب الـ 48 عاماً، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، لمدة موسم واحد، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة.

ويأتي التعاقد مع الأوروجوياني راموس، ليخلف المدرب السعودي سعد الشهري، الذي رحل لتدريب المنتخب السعودي الأولمبي.

و بدأ ليوناردو راموس مشوار التدريب قبل 8 سنوات، منذ 2010، مع فريق أتلتيكو كولجياليس الباراجوياني، وعاد إلى دوري بلاده المحلي، ثم عمل في الدوري التشيلي مع فريق يونيون لا كاليرا، من ثم تولى قيادة عملاق العاصمة الأوروجوانية مونتيفيديو نادي بينارول وحقق برفقته الدوري في عامي 2016 و2017 وبخسارة وحيدة

وقدم رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على دعمه واهتمامه بجميع الأندية السعودية متمنيا أن يوفق المدرب مع الفريق الاتفاقي الموسم القادم.