يعاود الدوري السعودي للمحترفين مسيرته اليوم (الخميس) بـ3 لقاءات ضمن الجولة 23 بعد توقف دام أسبوعين لارتباطات الأندية بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ سيحل الاتحاد ضيفا ثقيلا على الشباب في تمام الساعة الـ8:30 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. وفي التوقيت نفسه، يستضيف الأهلي الوصيف نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة). وفي تمام الساعة 6:25 يلتقي فريقا الفتح والفيحاء على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.الشباب والاتحاديتجدد اللقاء بينهما بعد أن تمكن الاتحاد من إخراج الشباب من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ8 بثلاثية مقابل هدف وحيد للشباب. ويسعى الشباب صاحب الأرض إلى الثأر من خسارته. أما الاتحاد فيدخل هذا اللقاء منتشيا بالفوز والتأهل لدور الـ4، وإن كانت لقاءات الدوري تختلف عن لقاءات الكأس. ويسعى الاتحاديون لكسر حاجز التعادلات بتحقيق الفوز في مواجهة الليلة والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري لحجز مقعد آسيوي.الأهلي والتعاونتنفس فريق الأهلي الصعداء بعودة نجومه الدوليين، إذ يسعى لمواصلة مطاردته للهلال من أجل انتزاع لقب بطل الدوري، لاسيما أنه لا يفصل بينهما سوى 4 نقاط. ويدخل المدرب ريبروف هذا اللقاء بخطة هجومية مستغلا عاملي الأرض والجمهور. فيما يدخل التعاون هذا اللقاء وهو يعاني من غياب محترفه المميز جهاد الحسين لإصابته، ومهاجمه عبدالفتاح آدم لمشاركته مع منتخبنا الوطني، وإسماعيل مغربي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعافيه من الإصابة إذ يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الليلة.الفتح والفيحاءفارق النقطتين بينهما الذي يصب لمصلحة الفيحاء صاحب المركز الـ7 برصيد 28 نقطة سيشعل اللقاء ويبث الحماس بين الفريقين، فالفتح صاحب المركز التاسع برصيد 26 نقطة يسعى للفوز والهروب من المؤخرة، وتخطي فريق الفيحاء الذي سافر برا قبل اللقاء بيومين وأقام معسكرا في الأحساء لأجل العودة بنقاط اللقاء والقفز نحو فرق المقدمة والخروج من المعاناة التي تعرض لها اللاعبون عقب الخسارة من الأهلي في دور الثمانية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.