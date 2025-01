تصدرّت المغنية الأمريكية بيلي إيليش، قائمة الأغاني الأكثر استماعاً لعام 2024، على تطبيق «سبوتيفاي» بأغنيتها الشهيرة «Birds of a Feather»، التي حققت أكثر من مليار و781 مليون مرة استماع.الأغنية، التي صدرت في مايو الماضي ضمن ألبومها الثالث «Hit Me Hard and Soft»، لم تقتصر على النجاح الرقمي فقط، بل وصلت إلى المرتبة الثانية في المملكة المتحدة وقائمة Billboard’s Hot 100 في الولايات المتحدة. كما رُشحت الأغنية لثلاث جوائز غرامي في فئات: أغنية العام، تسجيل العام، وأفضل أداء منفرد، مما يعكس شعبيتها وتأثيرها الكبير على الساحة الموسيقية.في المرتبة الثانية لهذا العام، جاءت أغنية «Espresso» بفارق 650 ألف استماع أقل من «Birds of a Feather»، بينما نجحت أغنية «Carpenter» في تصدر قوائم الأغاني في المملكة المتحدة، وحصلت على ترشيحات بارزة لجوائز غرامي، بما في ذلك أفضل تسجيل للعام وأفضل أداء منفرد لموسيقى البوب.