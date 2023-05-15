عاد الممثل جوني ديب، الذي تصدر في العام الماضي عناوين الأخبار بسبب معركته القانونية مع زوجته السابقة أمبر هيرد، إلى عالم الترفيه في الفيلم الفرنسي الرومانسي التاريخي «جين دو باري». وهذه المرة، سيخرج فيلم سيرة ذاتية بعنوان «مودي» وسيشترك في إنتاجه ديب مع الممثل آل باتشينو والمنتج باري نافيدي.وسيشهد فيلم السيرة الذاتية «مودي» عودة الممثل جوني ديب إلى الإخراج، ويستند إلى حياة الفنان والرسام الإيطالي الكلاسيكي أميديو موديلياني، الذي كان يعرف باسم «مودي» بين أصدقائه.ويستند «مودي» إلى مسرحية دنيس ماكنتاير بعنوان «موديلياني»، التي كتبها جيرزي وماري كرومولوفسكي، وعرضت المسرحية 48 ساعة في حياة الرسام وأصبحت نقطة تحول في حياته وأكسبته شهرة واسعة، بحسب صحيفة إنديا تايمز.وسيبدأ إنتاج فيلم «مودي» في بودابست في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ومن بين أولئك الذين سيلعبون أدواراً مهمة يبرز، ريكاردو سكامارسيو في دور موديلياني، وبيير نيني في دور الفنان الفرنسي موريس أوتريلو، وآل باتشينو، وسيتم عرض مودي في مهرجان كان السينمائي 2023.ويبدو أن جوني ديب، متحمس حول إخراج «قصة بشرية عالمية»، علاوة على ذلك، فإن آل باتشينو متحمس بنفس القدر. وكشف باري نافيدي، أن فيلم «مودي» «قريب جداً من قلب آل باتشينو»، مضيفاً، أن الفيلم سيكون «شريحة من حياة مودي وليس سيرة ذاتية».