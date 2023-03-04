أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن التمثيلية في مصر، فوز الدكتور أشرف زكي نقيباً للمهن التمثيلية للمرة الخامسة على التوالي، بعدما حاز على عدد كبير من الأصوات خلال الانتخابات، كما فاز خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت مساء «الجمعة» من الفنانين كل من «أشرف طلبة ونهال عنبر وإيهاب فهمي وأحمد بدير وعفاف رشاد وعلي السيد».

وبعد فوزه بمنصب نقيب المهن التمثيلية، قال الدكتور أشرف زكي: «كانت منافسة شريفة ورغم كل الظروف إلا أن الزملاء حرصوا على المشاركة في الانتخابات، ومبروك للنقابة ومصر والأسرة الفنية».

وكانت قد أغلقت لجان التصويت لانتخابات نقابة المهن التمثيلية في الساعة ٦ مساء، وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مد فترة التصويت لمدة ساعة أخرى بسبب الإقبال الشديد.

وكان قد اكتمل النصاب القانوني لانتخابات نقابة المهن التمثيلية والمقدر بنسبة 10% من عدد الأعضاء، والمقامة داخل نقابة المهن التمثيلية بكورنيش النيل بمحافظة الجيزة.