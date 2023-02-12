يرى المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، أن روبوت الدردشة الذائع الصيت، شات جي بي تي (ChatGPT) «سيغير العالم».وقال الرجل البالغ من العمر 67 عاماً، في محاولة منه لتشجيع شات جي بي تي، الذي أصبح حديث الساعة منذ إطلاقه أواخر نوفمبر الماضي، إن روبوت الدردشة الذكي سيجعل العديد من الوظائف المكتبية أكثر كفاءةً.ويمتاز شات جي بي تي بقدرته على تقديم ردود شبيهة بالإنسان على نحو مذهل، وهو يجيب عن أسئلة المتابعة، ويعترف بالأخطاء، ويتحدى الافتراضات غير الصحيحة، ويرفض أيضاً الأوامر غير المناسبة. كما يمكنه كتابة القصائد والأوامر البرمجية وغير ذلك الكثير.ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية عن غيتس قوله: «حتى الآن، يمكن للذكاء الاصطناعي القراءة والكتابة، لكن لا يمكنه فهم المحتوى. ستجعل البرامج الجديدة، مثل: شات جي بي تي العديد من الوظائف المكتبية أكثر كفاءة من خلال المساعدة في كتابة الفواتير أو الرسائل. وهذا سيغير عالمنا».