عكف باحثون على نسج ألياف ذكية داخل الملابس، من أجل تنبيه مستعمليها إلى المشاكل الصحية التي من المحتمل التعرض إليها، وفق ما أكده تقرير نشره موقع «لاديباش» الفرنسي.وأوضح التقرير، أن الملابس الذكية هي عبارة عن ألياف قادرة على التقاط إشارة أو تسجيلها أو التفاعل معها عبر أجهزة استشعار أو مكونات إلكترونية دقيقة أو حتى أقطاب كهربائية، مشيراً إلى أنّ ملابس المستقبل هذه قد تكون مفيدة في مجال الصحة. ووفقاً للتقرير بحسب «إرم نيوز»، فقد طوّر علماء في جامعة توهوكو في اليابان أليافاً قادرة على تحليل عرق من يرتديها من أجل مراقبة الإشارات الفسيولوجية الحيوية المتعلقة بصحتهم العقلية والجسدية، إذا اعتبرنا أن هذا النوع من الألياف لم يتحول من قبل إلى قماش يمكن ارتداؤه. ويدور عمل الباحثين بشكل أكثر تحديداً حول «الألياف الإلكترونية الدقيقة ذات المحددات المجهرية القادرة على تحليل إفرازات العرق، ما يسمح بتحديد وجود مشكلة صحية محتملة».