تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر مسببات الوفاة حول العالم، وترتبط بشكل كبير بارتفاع الكوليسترول، الذي يرتبط بدوره بالأطعمة التي نتناولها، وعلى رأسها البيض، الذي حذرت دراسات سابقة من تأثيره السلبي المحتمل، لكن دراسة جديدة أكدت فوائده لصحة القلب.

مخاطر أمراض القلب الوعائية

تشير الأمراض القلبية الوعائية إلى أي حالات تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، التي تعد من الأسباب الرئيسي للوفاة والعجز في الكثير من الدول، لكن كما هو الحال مع العديد من الحالات الطبية، يمكن تقليل مخاطر الإصابة من خلال التمتع بنمط حياة صحي.

هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، قالت إن «الأدلة تشير بقوة إلى أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يزيد من خطر تضييق الشرايين (تصلب الشرايين) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية».

مؤسسة القلب البريطانية أوضحت أيضاً أن الكثير من «الدهون الضارة» ومواد أخرى، يمكن أن تشكل رواسب (لويحات) تتراكم في الشرايين.

يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

من المعروف على نطاق واسع أنه يمكن التقليل من المخاطر عن طريق تقليل كمية الأطعمة الدهنية التي تتناولها، مع زيادة تناول الفواكه والخضراوات.

تفاصيل التجربة

وجدت دراسة نُشرت في مجلة «Nutrients Journal»، أن تناول ما بين بيضة واحدة و3 بيضات أسبوعياً، «يبدو أنه يحمي» من المرض.

الدراسة أجريت على أكثر من 3 آلاف بالغ، ووجدت أن من تناولوا هذه الكميات كانوا أقل عرضة بنسبة 60%، للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

شارك 3042 رجلاً وامرأة من اليونان في التجربة، إذ تم ملء استبيان حول عدد البيض الذي تناولوه في الأسبوع، إما كلياً أو كجزء من وصفة.

بعد مرور عقد من الزمان، أصيب 317 منهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، شملت:

الأشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة أو أقل في الأسبوع، معرضون للإصابة لأمراض القلب الوعائية بنسبة 18%.

أما الذين يستهلكون من بيضة واحدة إلى 4 بيضات أسبوعياً، لديهم معدل إصابة بنسبة 9 %.

بينما أولئك الذين يتناولون 4 إلى 7 بيضات أسبوعياً، تبلغ النسبة لديهم 8 %.

من أكلوا بيضة واحدة إلى 3 بيضات أسبوعياً، لديهم خطر أقل بنسبة 60 % للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

من تناولوا 4 إلى 7 بيضات، لديهم مخاطر أقل بنسبة 75 %.

ومع ذلك، عند النظر في تناول الأحماض الدهنية المشبعة المحتملة (SFA)، استنتج الباحثون أن تناول بيضة واحدة إلى 3 بيضات في الأسبوع كان «أكثر أماناً».

البيض «المثير للجدل»

وأقر مؤلفو الدراسة كيف يمكن أن يكون النقاش حول البيض والصحة «مثيراً للجدل»، محذرين من أن استهلاك البيض «يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي، يتميز باستهلاك منخفض من الأحماض الدهنية المشبعة»، للحصول على فوائده.