اكتشف باحثون سكيناً جراحياً ثورياً «يشم الأورام» يمكنه تشخيص سرطان الرحم في غضون ثوانٍ، في اكتشاف يمكن أن يمكّن آلاف النساء من الحصول على الشفاء بشكل أسرع.يعد هذا المرض رابع أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء ويصيب حوالى 9000 حالة سنوياً في المملكة المتحدة.وأوضحت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في تقرير نشرته، أن باحثين في كلية لندن الإمبراطورية تمكنوا من تطوير «سكين جراحي» يعرف بـ «آي نايف» يمكنه شم رائحة الأورام السرطانية في جدار الرحم وتحديدها خلال ثوانٍ معدودة.ولفتت الصحيفة، إلى أن هذا السكين سيساهم في سرعة تشخيص المرض بصورة تساعد آلاف السيدات في التعافي منه بصورة سريعة.وبحسب الصحيفة، فإن سرطان الرحم يصيب نحو 9 آلاف سيدة بريطانية كل عام، لكن 10 % من الإصابات يتم اكتشافها.وأوضح الخبراء أن السكين الجراحي «آي نايف» هو جهاز يتم استخدامه في الكشف عن سرطان الثدي وسرطان الدماغ، لكن أصبح من الممكن استخدامه في الكشف عن السرطانات في جدار الرحم.وذكرت الصحيفة، أن الباحثين تمكنوا من إثبات فاعلية السكين الجراحي عندما تم استخدامه في تشخيص الإصابة في جدار الرحم بدقة وصلت لـ 89% في ثوانٍ معدودة.وتعتمد نظرية عمل السكين الجراحي على تحليل نوع الدخان الناتج عن تبخير عينات الأنسجة التي يتم أخذها من الرحم.