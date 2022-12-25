كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مصر محمد الشاذلي، تطورات انهيار سور في صالة حسن مصطفى خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في سوبر السلة.

وقال محمد الشاذلي:«حدث اندفاع خلال مباراة سوبر السلة لدى الجماهير، مما أدى إلى سقوط السور الحديدي بصالة حسن مصطفى»، بحسب قناة «صدى البلد».

من جانبه، كشف الدكتور مصطفى هدهود مدير صالة حسن مصطفى تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن المتداول بشأن سقوط مدرج عار تماما من الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن سقوط السور جاء نتيجة «بعض الأشخاص من جماهير الاتحاد السكندري كانت بتتنطط على السور الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار نتيجة الفرحة الكبيرة لتقدم فريقهم السكندري على النادي الأهلي بأكثر من 20 نقطة أثناء المباراة».

وأوضح أنه كان مصرحًا بدخول 500 فرد للمباراة، وشهدت اللقاء تواجد نحو 350 فردا، لافتا إلى أن المباراة كانت تسير بصورة طبيعية وكان الوقت المتبقي على انتهاء اللقاء 10 دقائق.

وشدد على أن مدرجات الصالة سليمة وليس بها أي عوار، لافتًا إلى أن سقوط السور خلف العديد من الإصابات بينهم إصابة خطيرة جار إسعافها ولا وفيات.

يذكر أنه أثناء المباراة سقط مدرج جمهور الاتحاد السكندري، وأصيب جراء الحادث نحو 27 شخصا، بينهم حالة خطيرة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.