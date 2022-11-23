تنظّم «هيئة الأفلام» لقاءً مفتوحاً بعنوان «سينما المرأة» اليوم الأربعاء، يسلط الضوء على حضور المرأة السعودية في السينما، ويفتح النقاش بين صُنّاع الأفلام والمهتمين حول حضورها، وماذا قدمت وماذا ينتظرها، تصاحبه قراءات نقدية عبر لقاء افتراضي، يتضمن عدداً من المحاور؛ أبرزها حضور المرأة في السينما المحلية كموضوع وإسهامها كصانعة أفلام، وعرض دراسات حول مهارات صناعة الأفلام في المملكة من منظور نسائي.كما يتطرق اللقاء إلى استعراض حلول ومقترحات داعمة لحضور فاعل لسينما المرأة في المملكة، وأبرز التحديات والممكنات للمرأة السعودية في قطاع الأفلام، إضافة إلى واقع تمثيل المرأة السينمائي في مجال تحت خط الإنتاج بهوليوود وقصص نجاح صانعات الأفلام المحليات.وبحسب «سوليوود» يأتي ذلك في إطار جهود «هيئة الأفلام» لدعم اكتشاف المواهب الوطنية المبدعة والفذة، في مجال صناعة الأفلام والسينما وتنميتها وتطويرها، من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، واللقاءات الحضورية والافتراضية، إضافةً إلى خلق الظروف المناسبة لإحداث قفزة نوعية في هذا المجال الإبداعي محلياً، وترسيخ الحضور السعودي والارتقاء بالمحتوى الفني، بما يحقق المعايير العالمية.