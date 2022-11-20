انطلق مستشفى كينغز كوليدج لندن في أول مؤتمراته العلمية في جدة، حيث أقام مؤتمر التعليم الطبي المستمر، بعنوان «جلب أفضل الرعاية الصحية البريطانية إلى جدة»، الذي أقيم في فندق هيلتون جدة أمس (السبت) الموافق 19 نوفمبر.

وضم المؤتمر أساتذة ومحاضرين من لندن، كما حضره نخبة من أفضل الاستشاريين من جميع أنحاء السعودية، وحقق المؤتمر نجاحا كبيراً بحضور أكثر من 1400 طبيب.

ويتوقع افتتاح مستشفى «كينغز كوليدج لندن» في جدة، في الفصل الرابع من العام القادم 2023 بـ150 سريراً في المرحلة الأولى، وتصل إلى 250 سريرا في المرحلة الثانية.

ويعد المستشفى امتداداً فريداً لا مثيل له، لنموذج الرعاية الصحية المتبع في مستشفى «كينغز كوليدج» في لندن بالمملكة المتحدة، كما يجمع المستشفى ما بين أحدث وسائل الراحة، جنبًا إلى جنب، مع معايير الخدمة ذات المستوى العالمي.

وسيضم مستشفى «كينغز كوليدج لندن»، أربعة مراكز تميز في كلٍ من صحة المرأة، الأمراض المزمنة، جراحة السمنة، جراحة العظام، وأمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية، إضافة إلى أكثر من 40 تخصصاً طبياً وجراحياً. يشمل ذلك مركز إعادة التأهيل، طب الطوارئ، صحة الرجال، الرعاية الحرجة، علم الأمراض والطب المخبري، مركز الخلايا الجذعية، طب الأورام، العلوم العصبية، الجهاز التنفسي، الغسيل الكلوى ومركز التلقيح الصناعي.