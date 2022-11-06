ولدت طفلة وهي تحمل داخل معدتها 8 أجنة في حالة غريبة ونادرة شهدتها الهند، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية.ويعتقد الأطباء أن هذه الأجنة تم تطويرها داخل الطفلة أثناء وجودها في رحم الأم، ولكن لم يتم رصدها إلا بعد الاختبارات التي أجريت للتحقق من سبب تورم معدتها.وولدت الطفلة في مستشفى في منطقة رامجاره في ولاية جاركند الهندية، وتمت إزالة الأجنة الثمانية من الفتاة في عملية جراحية استغرقت 90 دقيقة، بعد نحو 3 أسابيع من ولادتها.وكان الأطباء يعتقدون في البداية أنها تعاني من ورم، ولكن خضعت للجراحة وهي تتعافى حاليًا بشكل جيد.ويعتقد الأطباء أن هذه الحالة قد تمثل أكبر عدد من الأجنة التي تم العثور عليها عند طفل حديث الولادة.