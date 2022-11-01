في حادثة أثارت موجة واسعة من الجدل والغضب في العراق، تعرضت فتاة (21 عاماً) متزوجة منذ 7 أشهر وحامل، للحرق على يدي «حماتها» بالتعاون مع زوجها، في مدينة كركوك شمالي العراق، وترقد المرأة حالياً بين الحياة والموت في المستشفى.

وتعرضت الزوجة - بحسب وسائل إعلام محلية - إلى حروق شديدة بلغت نسبتها 80%، وبحسب الأطباء المشرفين على حالتها فإنها في وضع «حرج جداً»، وحياتها وحياة جنينها في خطر جراء حادثة الحرق التي تعرضت لها.

ونقلت وسائل الإعلام، عن أهل الضحية أن سبب الحادثة هو أن «حماتها» طلبت منها تنظيف السمك وإعداده للطبخ، لكنها أخبرتها أنها لا تجيد ذلك، فما كان منها في ما بعد إلا سكب البنزين على الأرض وحرق «كنّتها» عبر استخدام الولاعة.

وفيما أشار ذووها إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الزوج المتهم، فإن حماة الضحية ما تزال مختفية عن الأنظار.