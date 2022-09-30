واصلت النيابة العامة المصرية، تحقيقاتها (الخميس) في واقعة وفاة الصيدلي ولاء السيد زايد بمدينة حلوان «جنوب العاصمة المصرية القاهرة» باتخاذ عدة إجراءات قانونية مكثفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لتحققها حول كيفية وفاة المجني عليه، وبيان حقيقة الشبهة المثارة حول قتله.

وقررت ندب طبيب شرعي، لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه، لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه، فيما أمر النائب العام المصري بحبس سبعة متهمين، من بينهم زوجة الصيدلي ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما، لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ضد المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته، وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنياً.

فيما كشف مسؤول أمني لـ«عكاظ» أن الجهات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة على المتهمين، أثناء سير التحقيقات ومنعت أيا من أقاربهم أو عدد من المحامين موكلين عن المتهمين من الوصول إليهم، كما تم فرض كردون على موقع الجريمة، ومنع شهود الواقعة من «حارس العقار» وغيرهم التحدث مع أي شخص لعدم التأثير على سير التحقيقات، بينما تدخلت أسرة القتيل مطالبة بسرعة القصاص من الجناة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، حيث أكد شقيقه الأصغر أنه كان مقررا عودته للعمل بجدة أمس (الخميس)، والأحداث كلها أمام النيابة وجهات التحقيقات».