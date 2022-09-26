اتفقت سلسلة فنادق هيلتون العالمية على تصميم أجنحة الإقامة والضيافة في «ستارلاب» Starlab؛ وهي واحدة من 3 محطات قيد التشغيل لتحل محل محطة الفضاء الدولية (ISS) التي من المقرر أن تتقاعد قبل عام 2031.وتقرر إطلاق المشروع الذي تم بالشراكة مع «فوياغر» Voyager، التي شرعت في بناء موطن كبير قابل للنفخ، في عام 2027، ويستلزم إنفاق 130 مليون دولار من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتحقيق ذلك.ورغم أن العلامة التجارية العريقة لم تكشف أو تعلن تفاصيل الغرف، لكنها ذكرت أن أجنحة هيلتون ستجعل الإقامات الطويلة أكثر راحة، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وسيكون هذا تغييرًا كبيرًا عن أماكن المعيشة في محطة الفضاء الدولية، التي يُقال إنها مريحة مثل المنزل المكون من 5 غرف نوم. ومع ذلك، يمكن أن تستوعب أحيانًا 13 من أفراد الطاقم وكميات كبيرة من المعدات، مما يجعلها تبدو وكأنها مساحة مزدحمة.