تنظيم مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية وباقات الإقامة الفندقية

إضاءة أبرز معالم المدينة بالعلم السعودي

إقامة حفل غنائي بمشاركة النجوم أصالة نصري وفؤاد عبدالواحد وأصيل هميم في «كوكاكولا أرينا» بتاريخ 24 سبتمبر

تحتفي دبي هذا العام باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية لتقدم للسكان والزوار والأشقاء السعوديين مجموعة من الفعاليات العائلية، والتخفيضات الكبرى، وباقات الإقامة الفندقية الرائعة التي تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة.

وفي ظل وجود العديد من الأشقاء السعوديين الذين يعيشون على أرض الإمارات ويزورونها، واحتفاءً بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، سيتمكن الجميع من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة في الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر.

عروض الترفيه الحية

بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية، سيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي مميز في الرابع والعشرين من سبتمبر بمشاركة نخبة من نجوم الفن المميزين. حيث تحيي الحفل النجمة أصالة نصري، والنجم فؤاد عبدالواحد، والنجمة أصيل هميم.

سيقام الحفل في كوكاكولا أرينا عند الساعة 9 مساءً، وستفتح الأبواب في تمام الساعة 8:15 مساءً، حيث تتاح التذاكر للحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني dubai.platinumlist.net، مع أسعار تبدأ من 195 درهما.

عروض التسوق

وبهذه المناسبة أيضا تقدم أفضل العلامات التجارية في مراكز التسوق المشاركة تخفيضات تراوح بين 25% و75% على الأزياء، والإكسسوارات، والأحذية، ومستحضرات التجميل، والعطور، والبصريات، والمفروشات المنزلية والخارجية، والإلكترونيات، والصيدليات، وكذلك المتاجر الكبرى، والهايبر ماركت.

كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات بنسبة 40% على منتجات مختارة لدى عطور العود العربي. وأيضا ستمنح جاكي للإلكترونيات قسائم هدايا تصل قيمتها الى ألف درهم على جميع المشتريات، من تاريخ 20 إلى 25 سبتمبر.

أنشطة في مراكز التسوق

احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ92، يجد المتسوقون في سيتي ووك ولا مير تخفيضات وعروضاً في المتاجر والمطاعم في الفترة من 23 حتى 25 سبتمبر.

ويمكن لعشاق الطعام الاستفادة من عروض الطعام الحصرية في ذا بييتش، بما في ذلك قائمة طعام خاصة تبدأ من 62 درهما في «بافلو وايلد وينجز»، وطبق سوشي بسعر 92 درهما لدى «سوشي آرت»، ووجبة فطور وغداء إيطالية في «إيتالي آت بافيليون».

ويمكن لزوار جزيرة بلوواترز الاستفادة من العروض والتخفيضات في تاريخ 23 سبتمبر، التي تشمل تخفيضات بنسبة 10% على الدراجات، و25% على الملابس والإكسسوارات في محلات Cislista، إضافة الى تخفيضات بنسبة 23% على منتجات الموضة لدى محلات Orabo.

كما يقدم ذا أوتلت فيلدج أجواء من الاحتفالات المبهجة التي تشمل الموسيقى الحية والهدايا المجانية في تاريخ 23 سبتمبر.

أنشطة أخرى

في نادي ميدان للجولف يقام سباق اليوم الوطني السعودي مساء يوم 23 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً. ويمكن لمن تزيد أعمارهم على 16 عاماً المشاركة عبر المشي أو الركض لمسافات 10 كيلومترات أو 5 كيلومترات أو 3 كيلومترات، بينما يمكن للأطفال حتى سن 15 عاماً المشاركة عبر الجري على طريق طوله كيلومتر واحد.

تتاح التذاكر عبر الإنترنت على PremierOnline، بسعر 63 درهما للصغار للمشي أو الجري لمسافة 1 كيلومتر وبسعر 78.75 درهم للكبار للجري لأي من المسافات المتاحة 3 كيلومترات أو 5 كيلومترات أو 10 كيلومترات.

احتفلوا باليوم الوطني السعودي مع جميع أفراد العائلة في منتزه أفينتورا؛ أكبر حديقة زيبلاين في دبي، من 23 حتى 25 سبتمبر. وسيفتح المنتزه أبوابه للزوار من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل، ويقدم تجربة المسار الواحد Single Circuit مقابل 75 درهما فقط على الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت على www.aventuraparks.com باستخدام الرمز الترويجي الخاص: KSA2022.

ومن جهة أخرى تتواصل الفعاليات، حيث سيتم تقديم العديد من العروض الرائعة والتي تشمل عروض التحدّي والمغامرات ومحاولات تحطيم الأرقام القياسية العالمية التي يجمعها عرض Crusty Demons World Domination يوم 23 سبتمبر في كوكاكولا أرينا.

تباع التذاكر عبر coca-cola-arena.com، بأسعار تبدأ من 150 درهما، فيما سيبدأ العرض عند الساعة 8 مساءً.

ويمكن للأشقاء السعوديين الاستمتاع بالمرح العائلي في دبي دولفيناريوم حتى تاريخ 30 سبتمبر مع الاستفادة من تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر مقاعد كبار الزوار لمشاهدة عرض الدلافين والفقمات المذهل ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، وكذلك عند الساعة 2 ظهراً، و 6 مساءً يومياً (ما عدا أيام الثلاثاء). ستكون هذه الصفقة الحصرية سارية فقط على عمليات الشراء أو الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت على www.dubaidolphinarium.aee عند إدخال الرمز الترويجي: KSA92. وللاستفادة من العرض، يجب على حاملي التذاكر إبراز بطاقة الهوية السعودية عند دخول دبي دولفيناريوم.

كما تقدم دبي باركس آند ريزورتس فرصة الدخول مجانا للأطفال، حيث سيحصل المقيمون السعوديون على تذكرة مجانية للأطفال عند شراء تذكرة الكبار، وذلك لزيارة المتنزهين موشن جيت وبوليوود باركس دبي، من تاريخ 23 سبتمبر إلى 28 سبتمبر. يسري العرض على تذكرة المنتزه الواحد، أو تذكرة المتنزهين. للاستفادة من العرض، يجب شراء التذاكر عند البوابة وإبراز بطاقة الهوية الوطنية السعودية (الصادرة عن المملكة العربية السعودية).

أجواء احتفالية

استمتعوا بفنون الرقص التقليدي مع فرقتي الحربية والعيالة أثناء التسوق في سيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ونخيل مول، ودبي فستيفال سيتي مول، وجزيرة بلوواترز في 23 سبتمبر من الساعة 4 عصرا حتى 10 مساءً. كما يستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض «تخيّل» الخاص احتفاءً باليوم الوطني السعودي.

وستضيء أشهر معالم دبي بلون علم المملكة العربية السعودية، بما في ذلك برج العرب، و«عين دبي»، و«برواز دبي» الذي يضيء باللون الأخضر في 23 سبتمبر عند الساعة 7 مساءً. كما تضيء سماء دبي بالألعاب النارية المذهلة في ذا بييتش عند الساعة 9 مساءً.

وسوف ترحب دبي، الوجهة المفضلة للزوار من المملكة العربية السعودية، ترحيباً حاراً بالعائلات والزوار الذين يصلون بالطائرة إلى دبي للاحتفال باليوم الوطني السعودي لهذا العام، حيث يقوم مطار دبي الدولي بتمييز حقائب الركاب بعلم المملكة، وأيضا عرض رسائل الترحيب على الشاشات الموجودة في المطار.

عروض الفنادق

ومن جهتها تقدم الفنادق عروض الإقامة لسبع ليال بقيمة خمس ليال فقط، لتجربة أفضل الفنادق والمنتجعات في دبي، سواءً عند شاطئ البحر أو في قلب المدينة بالقرب من أفضل الوجهات وأشهرها.

يدعو فندق ومنتجع سيزارز بالاس دبي الضيوف للإقامة لفترة أطول والاستمتاع بليلتين إضافيتين مجانيتين عند الحجز لمدة خمس ليالٍ في هذا الفندق الواقع في جزيرة بلوواترز. ويمكن للصغار استكشاف كل المرح في «إمباير كيدز كلوب» (Empire Kid's Club) مع أنشطة ومفاجآت يومية سعيدة. ويمكن للعائلات الاستمتاع بالشاطئ الخاص الذي يبلغ طوله 500 متر، إلى جانب خمسة مسابح يمكن التحكم بدرجة حرارتها، إضافة إلى المزيد من العروض العائلية الخاصة على جزيرة بلوواترز.

ويقدم أحد أكثر المنتجعات شهرة في دبي، وهو فندق ومنتجع أتلانتس النخلة إقامة سعيدة خلال اليوم الوطني السعودي، حيث يمكن حجز إقامة في غرف أو أجنحة إمبيريال كلوب الفاخرة لمدة سبع ليالٍ ودفع مقابل خمس ليالٍ فقط. وأثناء الإقامة في الفندق، يمكن التجول في أكبر حديقة مائية في العالم، وهي حديقة أكوافنتشر المائية، وكذلك الاستمتاع بأشعة الشمس في نادي الشاطئ White، وتناول الطعام الفاخر لأشهر الطهاة في أي من المطاعم في الفندق.

ومن جهته يقع منتجع وسبا «نيكي بيتش دبي» في جزيرة لؤلؤة جميرا، ليتيح للضيوف الاستمتاع بمياه الخليج العربي الصافية، إلى جانب الإطلالات البانورامية لمعالم المدينة. ويمكن للضيوف الذين يخططون للإقامات الطويلة توفير المزيد من المال والاستفادة من المزايا الإضافية بما في ذلك بوفيه الإفطار المجاني ومسبح الفندق والشاطئ.

وسيكون منتجع حبتور جراند، أوتوجراف كولكشن، بموقعه المطل على الشاطئ، ووجود أفضل المطاعم وثلاثة مسابح، وسبا فاخر، الوجهة المثالية لاحتفالات اليوم الوطني السعودي. حيث يمكن للضيوف الاستفادة من ليلتين مجاناً عند الدفع مقابل خمس ليال، علاوة على إفطار مجاني. ويقع المنتجع على بعد خطوات فقط من مناطق الجذب السياحية الرائدة في المدينة وعلى مسافة قصيرة من جزيرة بلوواترز، في موقع رئيسي يتيح للضيوف الاستمتاع بكل ما تقدمه مدينة دبي، بما في ذلك مشاهدة الأفلام في دور سينما روكسي، وأيضا الاستمتاع بالمناظر الخلابة من عين دبي.

ويمكنكم الاحتفال باليوم الوطني السعودي في لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، أوتوجراف كولكشن، الذي يقدم عروضا حصرية لإقامة عائلية مليئة بأجواء المرح، حيث بالإمكان حجز جناح ملكي ابتداءً من 3999 درهما أو فيلا بـ4999 درهما شاملة وجبة الإفطار وتذاكر Q-Fast لتخطي طوابير الانتظار لدى دبي باركس آند ريزورتس، عند إدخال الرمز الترويجي الخاص THM. كما يمكن الاستمتاع بإقامة كاملة في غرفة ديلوكس بحجم كبير لشخصين ابتداءً من 790 درهما عند استخدام الرمز الترويجي D60. ويمكن إجراء الحجوزات مباشرة عبر موقع الفندق: www.lapitahotel.com.

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، فشاركونا الاحتفالات بهذه المناسبة السعيدة في دبي من 23 حتى 26 سبتمبر. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيVisit Dubai أو متابعة حسابات التواصل الاجتماعي celebrateDubai@ وStyledbyDubai@