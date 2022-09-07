أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف على الأرصفة والروبابيكيا.
وتضم المقتنيات عشرات الألبومات والسيناريوهات، والكتب التي تحمل اسمه وبعضها يحمل توقيعه وكلمات بخط يده، ونالت الاتهامات أسرة الفنان الراحل، الفنانة بوسي وابنتيه الفنانة مي نور الشريف والمخرجة سارة نور الشريف.
وأضافت بوسي أنها تفاجأت بالأمر، مشيرة إلى أنه ربما يكون أحد العاملين مع الفنان الراحل هو من فعل ذلك، مضيفة: ما أعرفش الحاجات اتاخدت منين.. نور كان تعبان وناس كتير اشتغلوا عنده.. بالإضافة إلى أن هذه الأشياء من مكتبه ومن زمان أوي، وما عنديش فكرة عنها، وممكن تكون اتسرقت منه لأن مليون واحد اشتغل عنده.