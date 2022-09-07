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«عكاظ» (القاهرة)

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف على الأرصفة والروبابيكيا.

وتضم المقتنيات عشرات الألبومات والسيناريوهات، والكتب التي تحمل اسمه وبعضها يحمل توقيعه وكلمات بخط يده، ونالت الاتهامات أسرة الفنان الراحل، الفنانة بوسي وابنتيه الفنانة مي نور الشريف والمخرجة سارة نور الشريف.

وفي أول تعليق على الأزمة المثارة، عبرت الفنانة بوسي في تصريحات لـ القاهرة 24، عن مدى استيائها من الإساءة لها ولابنتيها، مؤكدة أن ما تم تداوله من اتهامات تزعم أنهم باعوا مقتنيات الراحل غير صحيحة.

وأضافت بوسي أنها تفاجأت بالأمر، مشيرة إلى أنه ربما يكون أحد العاملين مع الفنان الراحل هو من فعل ذلك، مضيفة: ما أعرفش الحاجات اتاخدت منين.. نور كان تعبان وناس كتير اشتغلوا عنده.. بالإضافة إلى أن هذه الأشياء من مكتبه ومن زمان أوي، وما عنديش فكرة عنها، وممكن تكون اتسرقت منه لأن مليون واحد اشتغل عنده.