أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف على الأرصفة والروبابيكيا.

وتضم المقتنيات عشرات الألبومات والسيناريوهات، والكتب التي تحمل اسمه وبعضها يحمل توقيعه وكلمات بخط يده، ونالت الاتهامات أسرة الفنان الراحل، الفنانة بوسي وابنتيه الفنانة مي نور الشريف والمخرجة سارة نور الشريف.