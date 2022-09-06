أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أنها نفذت عملية «ضبط نوعية»، أسفرت عن القبض على مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان متلبسا بالجرم المشهود «الرشوة».

ووفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أكدت دائرة التحقيقات أن العملية تمت بناءً على مذكرة قضائية تفيد بتلقيها معلومات من مصادرها السرية تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان على مساومته لذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقية المودعة لدى المديرية، وأكدت المصادر طلب المشكو منه مبلغا من المال، لقاء تسليمهم إحدى السيارات التي تم ضبطها من قبل المديرية.

وأفادت الدائرة بأنها كونت فريق عمل من مكتب التحقيقات فور تلقيها المعلومات، للتحري والاستقصاء للتأكد من صحة المعلومات، ونسقت مع الجهات المختصة للحصول على إذن القبض على المتهم، وتم تنفيذ «كمين محكم» للإيقاع بالمتهم، حيث تم الاتفاق بينه وبين المخبر على تسليم الرشوة، البالغة 7500 دولار، وتم ضبطه بالجرم المشهود متلبسا بتسلمه مبلغ الرشوة».

وأضافت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، أنها نظمت محضر ضبط بالعملية، وعرضته رفقة المتهم والمُبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات.