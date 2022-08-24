أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم، بدء فعاليات «مهرجان العودة إلى الرياض» الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، إذ تواكب فعالياته المقامة في حي حطين شمالي العاصمة الرياض عودة المدارس، كما يحتضن عروضاً عالمية، مثل «ديزني على الجليد»، والعرض المسرحي «جامعة المشاغبين» الذي يقام لأول مرة، مع عدد من الأحداث الترفيهية والتعليمية، إضافةً إلى مجموعة من العروض المسرحية الملائمة للعائلة والأطفال، فضلاً عن توافر عدد من المتاجر المتخصصة في بيع المستلزمات المدرسية.

ويمثل المهرجان المكوّن من 6 تجارب، و3 مناطق، ومسرحين، تجربةً تفاعلية متكاملة وفريدة للزوار، إذ يتضمن مجموعةً من الفعاليات والأنشطة والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه، ليتناسب مع كافة الفئات العمرية، ويغطي الاهتمامات المختلفة، مثل مسرحية السيرك بمسرح محمد العلي، وإطلالات الفنانة رشا رزق التي تمثل جزءاً من ذكريات الطفولة لدى زوار المهرجان.

ويتميز مهرجان العودة إلى الرياض بجمعه لمختلف الاهتمامات العائلية، من خلال برامجه المتنوعة، التي تسهم في تمكين الأطفال من اختيار تجاربهم المهنية المستقبلية في مبنى المهن والوظائف.

وللفنون حضور بارز في مهرجان العودة إلى الرياض، إذ تلامس أحاسيس الزوار وتنمي ذائقتهم بعروض متنوعة، إضافةً إلى مجموعة واسعة من محطات الإبداع والترفيه المحلية والعالمية.

ويولي المهرجان اهتمامه بالأطفال من خلال 6 تجارب تفاعلية خصصها لهم في مجالات العلوم البيئية والأحياء والكيمياء، إضافةً إلى تجربة فضائية تتميز بمحاكاة الواقع، والسفر الافتراضي للمريخ، وتجربة الفنون الملهمة للأطفال، فضلاً عن تعزيز قدراتهم بعدد من العروض والمعارض، والمعارف المتنوعة.

وتعد تجربة أبطال النينجا من التجارب العالمية التي تقام لأول مرة في السعودية، وتساعد على تنمية المهارات العقلية والجسدية لدى الأطفال، فضلاً عن توفيرها لأنشطة خاصة بالكبار، في حين تمثل السينما تجربةً عائليةً تتيح للطفل وأسرته المشاهدة العائلية، كما تعمل تجربة المهنة على تحديد طموحات الأطفال وتوجهاتهم المستقبلية، عبر مسارات مختلفة، تشمل الهندسة المعمارية، واستيديو الموضة، والمحور الإعلامي.

وتصاحب فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض مناطق خاصة بالمطاعم، والمقاهي، وقسم للمتاجر والتسوق والألعاب، إلى جانب مراكز متخصصة في بيع الاحتياجات الدراسية للزوار.

ويفتح المهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءاً من الساعة 6:00 مساء، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساء إلى 1:00 صباحا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالاً، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط:https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming