كشف تقرير نشره موقع «إسبانيا بالعربي» أشهر المهن المرفوضة التي ينفر منها الناس، والتي يعمل بها عدد قليل جداً من الأشخاص حول العالم، على الرغم من أن العاملين فيها يتلقون أجوراً جيدة جداً، وهيمهنة «مقوّم الجثث» التي يقدم فيها الموظف عملية معقدة للغاية تعامد على تحضير الجثث، يمكن للأشخاص الذين يكرسون أنفسهم لهذا العمل أن يكسبوا في إسبانيا 35000 يورو سنوياً.وكذلك وظيفة «جامع القمامة» وهي إحدى المهن التي لا يرغب الكثيرون في عملها. تعتمد على الاضطرار إلى التعامل مع نفايات الآخرين في أوروبا، يراوح راتب القائمين على هذا العمل بين 24000 و32000 يورو.وكذلك وظيفة «مزوّج الدجاج» وهي واحدة من تلك الوظائف حيث تكون الملاحظة دقيقة، من خلال التدريب الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، يجب أن يكون مزاوج الدجاج قادراً على التمييز بين الدجاج في بضع ثوانٍ. على الرغم من أن هذه الوظيفة لا علاقة لها بالوظائف المرموقة، إلا أنها مدرجة في قائمة الوظائف التي تستغرق وقتاً طويلاً للتعلم، ولا تتمتع إلا قليلاً أثناء أدائها، يمكن للمهنيين في هذا القطاع أن يكسبوا 4000 يورو شهرياً، ومثلها وظيفة «مراقب الحشرات» وفي هذا العمل، عليك أن تكون على استعداد للتعامل مع الحشرات بجميع أنواعها، تعد مكافحة الحيوانات من أكثر المهمات تعقيداً اعتماداً على المكان الذي يتم تنفيذه فيه.ومن الوظائف بحسب «البيان» وظيفة «ذباح الحيوانات»، فالأيدي المليئة بالدماء والرائحة الكريهة وذبح الحيوانات كل يوم، هي طبيعة عمل أولئك الذين كرسوا أنفسهم لذبح الحيوانات لضمان الغذاء للبشر. وفي المسالخ المحلية، ربما لا يكون الطلب كبيراً، لكن في المذابح الكبيرة، يعد 10000 رأس من الماشية في اليوم مزحة. ومع ذلك، وبسبب انخفاض الطلب على هذه الوظيفة، فإن الرواتب عادة ما تكون أفضل من العديد من المهن الأخرى.