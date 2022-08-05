بيئة العمل الصحية تنطلق من فريق متجانس، نقضي عددا كبيرا من الساعات وسط زملائنا في العمل، ونحتك بهم ونتقاسم معهم لحظات السعادة ولحظات الضغط والتوتر والمشكلات، لذلك فخلق علاقة جيدة يسودها الحب والاحترام مهم جدا لأنه يعزز القدرة على إدارة الأزمات والتحديات التي تواجه فريق العمل، ومن المهم كسب حب واحترام زملائك في العمل.تقول المدربة المهنية، ريتا فريدمان في تقرير نشرته «فوربس»: «قلّما تجتمع مجموعة مؤلفة من 10 أشخاص ويتبادل أفرادها جميعاً المحبة بصدق، فما بالك إذن ببيئة العمل التي يعتمد فيها الموظفون بعضهم على بعض في إنجاز المهمات وتسليمها حسب الموعد المحدد. لا بد أن يحدث هناك بعض التوترات والضغائن أحياناً».وتضيف فريدمان: «رغم أنك لست مضطراً إلى منافقة زملائك أو مجاملتهم بإجراءات لا يستحقونها، فمن الضروري أن تحافظ على جو من التهذيب والاحترام واللطف، كي تنجح في خلق بيئة يتحلى فيها الأشخاص بسلوك حسن. فمن الصعب أن يكون المرء منتجاً إذا كان يكره المكان الذي يعمل فيه أو رفاقه في العمل».تعرف على زملائك خارج المكتب من دون التطفل.أحسن الاستماع في الحوار المتبادل.كن لطيفاً ولا تغفل عن الابتسام خلال يوم العمل.لا تتجاهل المشكلات إذا كان بينكم صراع.تجنب النميمة أو الإساءة.عبّر عن امتنانك.اعرض المساعدة.تقبل النقد البناء.تأقلم مع المعطيات.