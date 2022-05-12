أقدم شاب بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الغربية (شمال القاهرة) على الانتحار بتناول «حبة الغلال» نتيجة تعرضه لمضايقات وتنمر زملائه لضعف بصره، وسط حالة ذهول بين أسرته.

وأكدت أسرة الطالب في التحقيقات، أنه كان بصحة جيدة وفوجئوا بالحادث، مشيرين إلى أنه كان من المتفوقين واشتكى كثيراً من تنمر زملائه عليه لكونه ضعيف البصر، في محاولة لإبعاده عن دراسته، وأنه كان يهرب دائماً من وجودهم، حتى اصيب بحالة من الاكتئاب خلال الفترة الأخيرة.

وكانت الاجهزة الامنية المصرية بمحافظة الغربية تلقت بلاغاً بقيام طالب بالصف الثالث الثانوي بالتخلص من حياته متناولا حبة الغلال السامة، وكشفت التحريات عن ظروف وملابسات انتحار الطالب، وتبين أنه متفوق دراسيا وأصيب فجأة بحالة اكتئاب دفعته للانتحار بعد تنمر بعض أصدقائه عليه بسبب ضعف بصره، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي لها وتحديد سبب الوفاة، وكلفت البحث الجنائي بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة.