لا يكف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من عادته في تشويق متابعيه عبر تغريداته التي يعشق فيها إثارة الجدل والمفاجآت التي يتردد صداها لأيام.وفي آخر مفاجآته، أعلن في تغريدة، أن موقع تويتر سيظل مجانياً للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوماً بسيطة مقابل استخدامه من قبل بعض المؤسسات التجارية والحكومية.ويأتي هذا التصريح فيما يسعى رئيس تيسلا، لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة. ومنذ الشهر الماضي يتحدث الرجل المثير للجدل، عن مجموعة تغييرات قد يدخلها على العصفور الأزرق، بعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، من أجل تحسين المنصة العملاقة وإضافة ميزات جديدة. وكانت مصادر مطلعة كشفت أن ماسك، المصنف ضمن أغنى أغنياء العالم، يخطط لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».وأبلغ ماسك على ما يبدو مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة.يذكر أن ماسك يعد الأكثر ثراءً في العالم، إذ تقدر مجلة «فوربس» صافي ثروته بنحو 245 مليار دولار، إلا أن معظم ثروته مرتبط بأسهم تيسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية الشهيرة التي يرأسها.وفي الأسبوع الماضي أعلن أنه باع أسهماً في تيسلا تصل قيمتها إلى 8.5 مليار دولار في أعقاب اتفاقه لشراء تويتر.