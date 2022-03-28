قررت الحكومة الأردنية (الأحد) رفع معظم القيود المفروضة للحد من جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نحو عامين من فرضها.

وجاء رفع القيود في أعقاب تراجع الإصابات بـ«كوفيد 19» في البلاد التي شهدت تفشيا للمتحورة أوميكرون في وقت سابق من هذا العام.

وعزا رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بيان هذا الإجراء إلى «تحسن الوضع الوبائي ولتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية».

وأول هذه الإجراءات «السماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية». كما تقرر «إقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع اشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية».

كما قررت الحكومة «السماح بإقامة الصلاة في المساجد دور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية ودون التقييد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة».

وكان الأردن ألغى منتصف الشهر الماضي فحص «بي سي آر» للقادمين للمملكة الأردنية، وتخفيض فترة العزل للمصابين بفايروس كورونا إلى خمسة أيام.