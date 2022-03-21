كذَّب الإعلامي عمرو أديب تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تلقيه أجراً على برنامج «الحكاية» يبلغ 3 ملايين دولار. وقال عبر برنامجه على شاشة قناة «إم بي سي مصر»: «مرتضى منصور طلع الأسبوع اللي فات قال للناس عمرو أديب بياخد في الشهر 3 ملايين دولار».وأضاف: «كده هيبقى ليا الفخر يا سادة إني باخد في الشهر أكتر من كريستيانو رونالدو وميسي، ومن العقد الجديد بتاع صلاح».وتابع: «أنا مضايقنيش مرتضى منصور لأنه مش طايقني، الغريب إن فيه ناس صدقت».