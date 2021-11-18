اختارت الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الفيلم الإسباني «Official Competition- المسابقة الرسمية» ليكون عرض الافتتاح الرسمي، وهو من إخراج أندريس دوبرا وماريانو كوهن، وبطولة بينلوبي كروز وأنطونيو بانديراس، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلماً ليترك بصمته، بحثاً عن الأهمية والمكانة الاجتماعية، فيستأجر مخرجاً مشهوراً لمساعدته. وحصد جائزة أفضل فيلم دولي من مهرجان (Cinéfest Sudbury) السينمائي 2021، كما فاز بجائزة الفيلم الأكثر شعبية من مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي.وتنطلق فعاليات المهرجان بين 26 من نوفمبر الجاري و5 ديسمبر المقبل، بمشاركة 98 فيلماً من 63 دولة.وأعلنت إدارته عن تكريم الفنانة نيللي ومنحها جائزة «الهرم الذهبي» التقديرية، تكريماً لمسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في نحو 120 عملاً فنياً، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.كما سيتم تكريم الفنان المصري كريم عبدالعزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة «فاتن حمامة» للتميز، وعلق عبدالعزيز على هذا التكريم قائلاً «هذه الجائزة نقطة فارقة في مسيرتي الفنية».وانطلقت مسيرة كريم الفنية من فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة» وصولاً إلى فيلم «كيرة والجن» الذي يواصل تصويره حالياً. وتشهد هذه الدورة من المهرجان السينمائي حضور عدد من الأسماء الفنية المميزة في لجان تحكيم مسابقات المهرجان، ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج العالمي إمير كوستوريتسا، الذي حصلت أعماله على جوائز مهمة من كبرى المهرجانات الدولية.