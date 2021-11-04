كشفت شرطة مقاطعة لانكشاير في إنجلترا أن رجلا كان يحقن طفليه بمادة «الهيروين» لمساعدتهما على النوم.

وبينت الشرطة، في تحقيقاتها، أن الطفلين عانا من «الإهمال المزمن» لفترة طويلة.

وبعد العثور على «كدمة حقن محتملة» على يدي الطفلين، تم حرمان الأب والأم من رعايتهما ووضعهما تحت مراقبة الخدمات الاجتماعية.

وكان الطفلان يخضعان لمراقبة هيئة مسؤولة عن حماية القصر منذ عام 2018، بسبب تعاطي الوالدين للمخدرات وممارسة العنف المنزلي.

وقررت السلطات منح هيئة الخدمات الاجتماعية الوصاية على الطفلين، مشيرة إلى أن وجودهما في منزل العائلة يمثل خطرا عليهما، خصوصا أن الشرطة عثرت على أسلحة في البيت، هذا إلى جانب حديث الأب المستمر عن الانتحار.