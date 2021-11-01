أعلن لجنة الصحة الوطنية الصينية أن موجة التفشي الأخيرة لفايروس كورونا في الصين امتدت إلى 14 مقاطعة، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال الـ14 يوما الماضية.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، مي فنغ، خلال مؤتمر صحفي، إن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا، إذ إن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة.

وفي نفس السياق قال كبير خبراء الأوبئة في الصين، تشونغ نان شان، إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الأخيرة لتفشي فايروس كورونا بشكل فعال في غضون شهر.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين (الأحد) عن تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97151، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.